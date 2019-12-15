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В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом
16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обзор пожаров за неделю в Пинске и районе.
Возгорание внутри одного из производственно-складских зданий. Все фото МЧС
Как рассказал Медиа-Полесью официальный представитель Пинского горотдела
В понедельник, 9 декабря, в 15.45 в д. Лопатино произошёл
В результате пожара огнём уничтожен диван, повреждён пол, закопчен потолок.
В четверг, 12 декабря, в 21.49 на территории Пинского производственного участка ОАО «Брестоблресурсы» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 43, произошло возгорание внутри одного из производственно-складских зданий.
Внутри помещения находилось 35 тонн макулатуры, 5 тонн плёнки. Огнём было уничтожено 17 тонн вторсырья, спасено 23 тонны.
В пятницу, 13 декабря, на улице Телефонной, 1, загорелся автомобиль «Фольксваген Гольф 2», 1988 года выпуска, принадлежащий 23-летнему пинчанину.
Пожар был ликвидирован до прибытия работников
В результате пожара огнём поврежден салон автомобиля.
Во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
Справка Медиа-Полесья
С начала года в Беларуси произошло 5.930 пожаров, в огне погибло 462 человека. 410 человек травмировано. Уничтожено 1.285 строений и 5.168 повреждено. Спасено 777 человек.
На территории Брестской области произошло 888 пожаров. В огне погибло 62 человека.
На Пинщине с начала года произошло 67 пожаров. Из них 20 - в Пинске, 47 - в Пинском районе. В огне погибло 4 человека.
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Обзор пожаров за неделю в Пинске и районе. Возгорание внутри одного из производственно-складских зданий. Все фото МЧС Как рассказал Медиа-Полесью официальный...
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