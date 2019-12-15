В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

Источник материала: Виртуальный Брест

Обзор пожаров за неделю в Пинске и районе.





Возгорание внутри одного из производственно-складских зданий. Все фото МЧС

Как рассказал Медиа-Полесью официальный представитель Пинского горотдела МЧС Олег Червяковский, на прошедшей неделе в Пинске и Пинском районе зарегистрировано 3 пожара.

В понедельник, 9 декабря, в 15.45 в д. Лопатино произошёл пожар в жилом двухэтажном доме. К месту происшествия прибыл наряд на АЦ ПАСП №16 Столинского РОЧС (12 км). Из дома шёл дым, хозяева находились на улице.





В результате пожара огнём уничтожен диван, повреждён пол, закопчен потолок.





В четверг, 12 декабря, в 21.49 на территории Пинского производственного участка ОАО «Брестоблресурсы» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 43, произошло возгорание внутри одного из производственно-складских зданий.

Внутри помещения находилось 35 тонн макулатуры, 5 тонн плёнки. Огнём было уничтожено 17 тонн вторсырья, спасено 23 тонны.





В пятницу, 13 декабря, на улице Телефонной, 1, загорелся автомобиль «Фольксваген Гольф 2», 1988 года выпуска, принадлежащий 23-летнему пинчанину.

Пожар был ликвидирован до прибытия работников МЧС .

В результате пожара огнём поврежден салон автомобиля.





Во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Справка Медиа-Полесья

С начала года в Беларуси произошло 5.930 пожаров, в огне погибло 462 человека. 410 человек травмировано. Уничтожено 1.285 строений и 5.168 повреждено. Спасено 777 человек.

На территории Брестской области произошло 888 пожаров. В огне погибло 62 человека.

На Пинщине с начала года произошло 67 пожаров. Из них 20 - в Пинске, 47 - в Пинском районе. В огне погибло 4 человека.