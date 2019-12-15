ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Обзор пожаров за неделю в Пинске и районе.

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

Возгорание внутри одного из производственно-складских зданий. Все фото МЧС

Как рассказал Медиа-Полесью официальный представитель Пинского горотдела МЧС Олег Червяковский, на прошедшей неделе в Пинске и Пинском районе зарегистрировано 3 пожара.

В понедельник, 9 декабря, в 15.45 в д. Лопатино произошёл пожар в жилом двухэтажном доме. К месту происшествия прибыл наряд на АЦ ПАСП №16 Столинского РОЧС (12 км). Из дома шёл дым, хозяева находились на улице.

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

В результате пожара огнём уничтожен диван, повреждён пол, закопчен потолок.

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

В четверг, 12 декабря, в 21.49 на территории Пинского производственного участка ОАО «Брестоблресурсы» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 43, произошло возгорание внутри одного из производственно-складских зданий.

Внутри помещения находилось 35 тонн макулатуры, 5 тонн плёнки. Огнём было уничтожено 17 тонн вторсырья, спасено 23 тонны.

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

В пятницу, 13 декабря, на улице Телефонной, 1, загорелся автомобиль «Фольксваген Гольф 2», 1988 года выпуска, принадлежащий 23-летнему пинчанину.

Пожар был ликвидирован до прибытия работников МЧС.

В результате пожара огнём поврежден салон автомобиля.

В Пинске горели макулатура, автомобиль и жилой дом

Во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Справка Медиа-Полесья

С начала года в Беларуси произошло 5.930 пожаров, в огне погибло 462 человека. 410 человек травмировано. Уничтожено 1.285 строений и 5.168 повреждено. Спасено 777 человек.

На территории Брестской области произошло 888 пожаров. В огне погибло 62 человека.

На Пинщине с начала года произошло 67 пожаров. Из них 20 - в Пинске, 47 - в Пинском районе. В огне погибло 4 человека.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обзор пожаров за неделю в Пинске и районе. Возгорание внутри одного из производственно-складских зданий. Все фото МЧС Как рассказал Медиа-Полесью официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАО “Кобринский МСЗ” обладатель Гран-при конкурса “Лучшая продукция года-2019” за стабильное качество продукции!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • итальянские куртки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика