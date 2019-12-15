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В ДТП в Бресте на перекрестке улиц Речицкой и Писателя Смирнова совершен наезд на пешехода

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 14 декабря около 18:50 часов 64-летний водитель управлял автомобилем марки «Рено Меган».

В ДТП в Бресте на перекрестке улиц Речицкой и Писателя Смирнова совершен наезд на пешехода

На перекрестке улиц Речицкой и Писателя Смирнова при завершении маневра левого поворота, на регулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 51-летнего пешехода.

В ДТП в Бресте на перекрестке улиц Речицкой и Писателя Смирнова совершен наезд на пешехода

В результате ДТП брестчанин получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В ДТП в Бресте на перекрестке улиц Речицкой и Писателя Смирнова совершен наезд на пешехода

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации, 14 декабря около 18:50 часов 64-летний водитель управлял автомобилем марки «Рено Меган». На перекрестке улиц Речицкой и Писателя...
 
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