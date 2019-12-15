Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки

Источник материала: Горецкий вестник

В редакцию позвонил житель одной из новостроек в дрибинском направлении и рассказал про уничтоженные в микрорайоне саженцы , поломанные скамейки, выброшенную в овраг тротуарную плитку.











Эта застройка — молодая во всех смыслах часть города. Жилищный кооператив «Олимпийский» стал первой ласточкой ее появления. Жителей микрорайона, по моим наблюдениям, условно можно разделить на две категории — сознательные и не очень . Если первая пытается благоустроить место обитания, то вторая руководствуется принципом «где живем, там и ладно».







В доме №39 по улице Вокзальной люди тоже живут разные. Одни высаживают туи возле площадки для сбора мусора и наносят разметку на стоянке. Контраст этому — разбитое окно в одной из квартир на первом этаже. На момент выхода материала стекло уже заменили.







Удивляет, что в таком населенном районе никто не остановил разбирающих тротуарное полотно, ломающих деревья и скамейки. Нет желания вступать в конфликт с варварами — сообщи об этом в соответствующую службу. Кстати, о воспитании. Не думаю, что тротуарную плитку разбирал и выбрасывал в овраг взрослый человек, а выломать доски настила решила одна из прогуливающихся мам.







Возможно, ситуация изменится, когда повсеместно установят видео­наблюдение. Когда мы посещали микрорайон, сотрудники «Белтелекома» осуществляли монтаж необходимого оборудования. Насколько мне известно, договоры были заключены с этой организацией по инициативе неравнодушных жильцов. Глядишь, и виновные найдутся в следующий раз.







Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова

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