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Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки
16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В редакцию позвонил житель одной из новостроек в дрибинском направлении и рассказал про уничтоженные в микрорайоне
Эта застройка — молодая во всех смыслах часть города. Жилищный кооператив «Олимпийский» стал первой ласточкой ее появления. Жителей микрорайона, по моим наблюдениям, условно можно разделить на две категории — сознательные и
В доме №39 по улице Вокзальной люди тоже живут разные. Одни высаживают туи возле площадки для сбора мусора и наносят разметку на стоянке. Контраст этому — разбитое окно в одной из квартир на первом этаже. На момент выхода материала стекло уже заменили.
Удивляет, что в таком населенном районе никто не остановил разбирающих тротуарное полотно,
Возможно, ситуация изменится, когда повсеместно установят видеонаблюдение. Когда мы посещали микрорайон, сотрудники «Белтелекома» осуществляли монтаж необходимого оборудования. Насколько мне известно, договоры были заключены с этой организацией по инициативе неравнодушных жильцов. Глядишь, и виновные найдутся в следующий раз.
Дмитрий Махомет
Фото Михаила Левцова
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В редакцию позвонил житель одной из новостроек в дрибинском направлении и рассказал про уничтоженные в микрорайоне саженцы, поломанные скамейки, выброшенную в...
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