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Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки

16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В редакцию позвонил житель одной из новостроек в дрибинском направлении и рассказал про уничтоженные в микрорайоне саженцы, поломанные скамейки, выброшенную в овраг тротуарную  плитку.

 

Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки

Вымощенная дорожка резко обрывается: кто-то разобрал плитку.

 

Эта застройка — молодая во всех смыслах часть города. Жилищный кооператив «Олимпийский» стал первой ласточкой ее появления.  Жителей микрорайона, по моим наблюдениям,  условно можно разделить на две категории — сознательные и не очень. Если первая пытается благоустроить место обитания, то вторая руководствуется принципом «где живем, там и ладно».

 

Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки
Семь уничтоженных саженцев обнаружил возле дома №14 на Вокзальной мастер УКПП «Коммунальник» Сергей Шляхтицев.

 

В доме №39 по улице Вокзальной люди тоже живут разные. Одни высаживают туи возле площадки для сбора мусора и наносят разметку на стоянке. Контраст этому — разбитое окно в одной из квартир на первом этаже. На момент выхода материала стекло уже заменили.

 

Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки
На этой скамейке кому-то плохо сиделось. Сейчас уже все восстановлено.

 

Удивляет, что в таком населенном районе никто не остановил разбирающих тротуарное полотно, ломающих деревья и скамейки. Нет желания вступать в конфликт с варварами — сообщи об этом в соответствующую службу. Кстати, о воспитании. Не думаю, что тротуарную плитку разбирал и выбрасывал в овраг взрослый человек, а выломать доски настила решила одна из прогуливающихся мам.

 

Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки
Беседка лишилась настилов.

 

Возможно, ситуация изменится, когда повсеместно установят видео­наблюдение. Когда мы посещали микрорайон, сотрудники «Белтелекома» осуществляли монтаж необходимого оборудования. Насколько мне известно, договоры были заключены с этой организацией по инициативе неравнодушных жильцов. Глядишь, и виновные найдутся в следующий раз.

 

Разобрали тротуар, вырвали саженцы, поломали скамейки: вандализм по-горецки
Сломанный саженец

 

Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова

 

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