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17 декабря прямая линия начальника РОВД
16.12.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
17 декабря с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-11-42 начальник Ивьевского РОВД Иван Николаевич Довлюд.
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17 декабря с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-11-42 начальник Ивьевского РОВД Иван Николаевич Довлюд.
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