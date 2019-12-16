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В Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек

17.12.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовое захоронение, в котором покоятся тела 643 мирных жителей, обнаружено вблизи иракского города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар.



Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Братская могила, которая датируется 2016 годом, когда этот регион страны контролировали боевики террористической группировки ИГ, найдена в районе Эс-Саклявия в 5 км к северу от Эль-Фаллуджи. Как полагают представители местных властей, погребенные в ней, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда". Тогда все они бесследно пропали, и до сих никто ничего не знал об их судьбе, пишет ru.oxu.az/

В числе жертв этой расправы были дети.
 
 
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Массовое захоронение, в котором покоятся тела 643 мирных жителей, обнаружено вблизи иракского города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар.
 
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