Был ли все-таки «Оскар»? Очень сложный тест по белорусскому кино

Источник материала: Tut.by

17 декабря — День белорусского кино, и сегодня ему исполняется 95 лет. В честь этой даты AFISHA.TUT.BY предлагает оглянуться на прошедшие десятилетия и вспомнить, какие призы и номинации получили белорусские фильмы за границей. Для этого мы составили довольно непростой тест. Готовы? Камера. Мотор. Начали!



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Редакция благодарит Ирину Демьянову, директора программ документального кино ММКФ «Лістапад», за помощь при составлении теста.

Полный график кинопремьер Минска

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