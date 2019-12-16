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Был ли все-таки «Оскар»? Очень сложный тест по белорусскому кино
Источник материала: Tut.by
17 декабря — День белорусского кино, и сегодня ему исполняется 95 лет. В честь этой даты AFISHA.TUT.BY предлагает оглянуться на прошедшие десятилетия и вспомнить, какие призы и номинации получили белорусские фильмы за границей. Для этого мы составили довольно непростой тест. Готовы? Камера. Мотор. Начали!
Редакция благодарит Ирину Демьянову, директора программ документального кино ММКФ «Лістапад», за помощь при составлении теста.
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17 декабря - День белорусского кино, и сегодня ему исполняется 95 лет. В честь этой даты AFISHA.TUT.BY предлагает оглянуться на прошедшие десятилетия и вспомнить, какие...
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