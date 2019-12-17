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«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ

18.12.2019 13:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» в Кубке ЕКВ встречался с уже знакомой ему командой – немецким «Франкфуртом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ


В 2018 году «горняки» встречались с этими соперниками в квалификации Лиги чемпионов. А в этом сезоне немцы оставили белорусов без Кубка ЕКВ. Неделю назад в выездном матче подопечные Виктора Бекши одержали яркую победу – 3:2.

В ответной игре гости резво начали и оставили первые 2 сета за собой – 25:20, 25:21. К третьему отрезку солигорчане нашли свою игру, повели в счете. Нападающие соперника под руку допускали много ошибок. В итоге – 25:21 в пользу белорусов. Четвертый сет стал ключевым в этом поединке. «Шахтер» повел со старта, а ближе к середине борьба шла уже мяч в мяч. Увы, в концовке сильнее оказался «Франкфурт» – 25:21.

«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ

Андрей Радюк, игрок ВК «Шахтер»:
Внутри опустошение, потому что, конечно, мы рассчитывали на другой исход. В гостях у нас получилась довольно содержательная игра: в первую очередь хорошо сыграла блок-защита – что не получилось сегодня. И это была разница, которая стоила нам путевки выйти дальше. Соперник видно, что сделал очень хорошую работу над ошибками и в защите нас сегодня переиграл полностью.

«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ


Алексей Кураш, игрок ВК «Шахтер»:
Да, мы перестали меньше ошибаться, но у нас лучше получалась игра в защите: поднимали мячи, забивали хорошо. Вторую партию сначала рано отпустили, начали проигрывать 0:4, потом тяжело было. Первую тоже из-за своих ошибок проиграли.

«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ


Лучшими в атаке у «Шахтер» стали серб Данило Павлович, заработавший 16 очков, и пару дней назад подписанный хорватский игрок Иван Раич, на счету которого 15 пунктов. «Парни, впереди Кубок», – сказал Виктор Бекша своим игрокам по окончанию матча. Напомним, в эти выходные в Бресте состоится белорусский финал четырех.

Люди в материале: Андрей Радюк, Алексей Кураш
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» в Кубке ЕКВ встречался с уже знакомой ему командой – немецким «Франкфуртом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2018 году...
 
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