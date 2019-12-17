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«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» в Кубке ЕКВ встречался с уже знакомой ему командой – немецким «Франкфуртом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В ответной игре гости резво начали и оставили первые 2 сета за собой – 25:20, 25:21. К третьему отрезку солигорчане нашли свою игру, повели в счете. Нападающие соперника под руку допускали много ошибок. В итоге – 25:21 в пользу белорусов. Четвертый сет стал ключевым в этом поединке. «Шахтер» повел со старта, а ближе к середине борьба шла уже мяч в мяч. Увы, в концовке сильнее оказался «Франкфурт» – 25:21.
Андрей Радюк, игрок ВК «Шахтер»:
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Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» в Кубке ЕКВ встречался с уже знакомой ему командой – немецким «Франкфуртом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2018 году...
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