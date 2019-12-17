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Rambler отозвал иск против Twitch
Источник материала: Tut.by
Twitch заявил, что российская группа Rambler отозвала свой иск против потокового сервиса из-за предполагаемого пиратского вещания игр английской премьер-лиги. Об этом
Финансовая компенсация не запрашивалась и не выплачивалась, добавил Twitch в своем заявлении.
Напомним, что российский суд в понедельник заблокировал доступ Twitch к футбольным передачам английской Премьер-лиги после того, как российская медиа-группа Rambler заявила, что подаст в суд на дочернюю компанию Amazon. Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева в беседе с «Коммерсантом»
В итоге Rambler отозвал иск против Twitch.
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Ранее российская медиа-группа Rambler заявила, что подаст в суд на дочернюю компанию Amazon.
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