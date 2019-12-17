Источник материала: Tut.by

Twitch заявил, что российская группа Rambler отозвала свой иск против потокового сервиса из-за предполагаемого пиратского вещания игр английской премьер-лиги. Об этом сообщает Financial Post.



Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Финансовая компенсация не запрашивалась и не выплачивалась, добавил Twitch в своем заявлении.

Напомним, что российский суд в понедельник заблокировал доступ Twitch к футбольным передачам английской Премьер-лиги после того, как российская медиа-группа Rambler заявила, что подаст в суд на дочернюю компанию Amazon. Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева в беседе с «Коммерсантом» уточнила , что исковые требования Rambler включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку сервиса в России.

В итоге Rambler отозвал иск против Twitch.