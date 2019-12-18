Могут ли лифты оборваться и рухнуть вниз, как в кино? Интересные факты о минских подъемниках

«Как в кино, не бывает»

— Владимир Владимирович, жуткие кадры из фильмов, когда лифт обрывается и летит вниз, насколько соответствуют реальности? Может такое произойти у нас?





— На моей памяти такого никогда не было! А я в этой сфере почти 40 лет. Кабина подвешена как минимум на трех стальных канатах, состояние их проверяется регулярно. И если один поврежден, его меняют. Также кабина оборудована системой ловителей, которая срабатывает автоматически при увеличении допустимой скорости движения. Она контролируется специальным механизмом — ограничителем скорости. И если происходит ускорение, то срабатывает система ловителей: кабина фиксируется в неподвижном положении металлическими клиньями.





— С какой скоростью движутся лифты?





– Она может быть разной и зависит от количества этажей в доме. В 9–10-этажных — минимальная скорость 0,63 м/с, в высотках — от 1,4 м/с.

«Случается перегруз»

В каждом вертикальном транспортном средстве есть табличка с правилами пользования. Соблюдают их не все. Рассказываем о самых частых нарушениях.









— Перегруз. Он случается во время ремонта квартир, когда жильцы начинают вывозить строительный мусор, мешки с цементом. Мало того что застревают, так еще царапают стены и двери лифта. Когда набивается слишком много пассажиров, кабина также останавливается. Современные подъемники очень чувствительные, не сравнить с прежними, которые были релейного исполнения. Но зато новые безопаснее: электронные датчики быстро реагируют на малейшие неполадки. Например, если в доме пожар, лифт автоматически спускается на первый этаж, двери открываются и он никуда не едет, воспользоваться им могут только работники службы МЧС или электромеханики. Резкие колебания, толчки фиксируются, и подъемник останавливается. Поэтому не стоит толкаться, прыгать, а большую собаку нужно крепко держать. Может произойти поломка и из-за того, что пассажир неверно пользуется кнопкой «Реверс» (экстренное открывание дверей): ее нужно нажать и держать. В некоторых вертикальных транспортных средствах, когда удерживаешь кнопку «Отмена» пять–семь секунд, включается режим «Погрузка» и дверь не закрывается. А в новых лифтах при частом срабатывания реверса дверь блокируется и лифт никуда не поедет. Правила нужно соблюдать, они ведь не зря существуют!

«Едем! Ждите!»

Когда застреваешь, возникает ощущение, что электромеханики идут целую вечность. Итак, как долго можно ждать приезда бригады?





— Как только поступил вызов от пассажира, диспетчер сообщает об этом специалистам и они выезжают. Вы же понимаете, если застряли в доме на ул. Алибегова, где базируется ЛАС, то освободим быстро — минут через 10. А если, например, в районе больницы скорой помощи, то потребуется больше времени.





Лифтовая аварийная служба работает круглосуточно и без выходных.









— Пик застревания пассажиров — с 22:00 до часу ночи. Много поступает звонков в воскресенье вечером, когда люди возвращаются с дачи с большими сумками, с массовых гуляний поднимаются в свои квартиры.

«Порвал линолеум – искал закладку»

Поведение застрявших в лифте пассажиров бывает непредсказуемо.





— Многие волнуются. Мы стараемся их успокоить, поговорить с ними. К слову, мужчины волнуются больше, бывает, даже впадают в истерику. Не так давно один грозился всех уволить: у него жена с ребенком застряли. Иногда прошу пассажиров покорректнее выражаться, не материться, у нас ведь разговоры все записываются. Но это некоторых не останавливает.





Разные попадаются. Молодежь часто кричит, ругается. Был случай в Красном Бору: поехали на вызов доставать девушку. Мы ее освободили через 14 минут, а она во все инстанции жалобы на нас написала. В 1990-е нас вообще могли избить — лихие были времена. Приезжаем на вызов, орут, двери лифта ломают. Мы тогда тоже вызывали милицию. Бывало, наркоманы застревали. Открываем двери, а в кабине линолеум выдран, уголки подняты. И пассажир с окровавленными руками стоит — закладку искал.

«Свободу пассажиру!»

Спасение застрявшего человека из кабины лифта происходит в несколько этапов.





— На место выезжаем по два человека. При себе имеется нужный инструмент с изолированными ручками и запас аварийных ключей открытия шахты. Прежде всего находим, где застряла кабина. Напарник уходит в машинное отделение и обесточивает лифт рубильником. Я даю команду поднимать кабину с помощью лебедки до нужного уровня, открываю двери шахты и лифта — пассажир свободен. Затем уже устраняем неисправность. Напарник включает режим «Ревизии», я залезаю на кабину лифта и езжу по шахте, в которой тоже много важного оборудования. Когда причина поломки кабины установлена, аппаратура снова обесточивается и мы проводим ремонтные работы. После лифт готов к дальнейшей эксплуатации.





Справочно





Лифтовая аварийная служба ОАО «Лифтсервис» обслуживает более 8 тысяч лифтов в трех районах столицы — Московском, Фрунзенском и Октябрьском. Заняты в ней 36 человек: начальник, пять диспетчеров, 15 электромехаников и 15 водителей (они по совместительству являются также электромеханиками).







