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Без штор и хлама, стильные. Посмотрели, какие у шведов гостиные

19.12.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скандинавский дизайн стал у нас популярным во многом благодаря ИКЕА, и это даже несмотря на то, что магазинов этого бренда у нас нет. Но и не только поэтому. Шведы сумели доказать, что и простые вещи можно сделать красивыми, стильными и продуманными. Так, светлые крашеные стены и правда будут самым идеальным фоном, а весь «изюм» кроется в деталях — мебели, картинах, аксессуарах, освещении. REALTY.TUT.BY выбрал самые яркие примеры интерьеров шведских гостиных. Процентов на 90 они могут показаться одинаковыми из-за стандартного набора: диван, маленький столик и ковер, но это не так.

Белоснежные

Заметьте, в квартире много света, но не только из-за белого цвета. Недостаток солнечного света шведы компенсируют большими окнами без привычных нам штор. А если и вешают занавески, то легкие, светлых тонов или вообще белые.


Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

С яркими акцентами


Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото:maklarringen.se

Фото:maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Мини-гостиные

Даже в студиях — квартирах с небольшим метражом — будет если не полноценная, то обязательно выделенная зона гостиной.


Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

Фото: maklarringen.se

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Если вы на пороге ремонта, ловите вдохновение: выбрали классные примеры шведских гостиных.
 
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