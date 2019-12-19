|
Софья Эрнст сообщила о третьей беременности
Источник материала: Tut.by
Супруга Константина Эрнста Софья официально подтвердила третью беременность. Актриса и звезда сериала «Содержанки» появилась на премьере фильма «Союз спасения» в кинотеатре «Москва». Девушка выбрала для выхода в свет нежно-голубой наряд, подчеркивающий ее округлившиеся формы,
Генеральный директор Первого канала и его супруга редко делятся подробностями личной жизни и дают интервью. «Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — призналась актриса в недавнем интервью журналу Tatler.
Даже имена дочерей 58-летний Константин и 31-летняя Софья хранили в тайне два года. Только недавно стало известно, что девочек назвали Эрика и Кира.
У Константина уже три дочери. Старшая, 25-летняя Александра, родилась от отношений с театральным критиком Анной Силюнас. Девушка давно живет в Нью-Йорке, окончила престижный вуз, профессионально занимается фотографией.
Напомним, недавно молодая жена Константина Эрнста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она сделала это во время премьеры фильма.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)