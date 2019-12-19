Софья Эрнст сообщила о третьей беременности

Источник материала: Tut.by

Супруга Константина Эрнста Софья официально подтвердила третью беременность. Актриса и звезда сериала «Содержанки» появилась на премьере фильма «Союз спасения» в кинотеатре «Москва». Девушка выбрала для выхода в свет нежно-голубой наряд, подчеркивающий ее округлившиеся формы, пишет super.ru.



Фото: Super.ru

Генеральный директор Первого канала и его супруга редко делятся подробностями личной жизни и дают интервью. «Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — призналась актриса в недавнем интервью журналу Tatler.

Даже имена дочерей 58-летний Константин и 31-летняя Софья хранили в тайне два года. Только недавно стало известно, что девочек назвали Эрика и Кира.

У Константина уже три дочери. Старшая, 25-летняя Александра, родилась от отношений с театральным критиком Анной Силюнас. Девушка давно живет в Нью-Йорке, окончила престижный вуз, профессионально занимается фотографией.

Напомним, недавно молодая жена Константина Эрнста впервые рассказала о детях и свадьбе . «Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла: он — именно тот, о котором я мечтала и о котором молилась», — сказала она тогда.