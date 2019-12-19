Региональный конкурс «Мисс Беларусь-2020» в ГДК

Источник материала: Новости Дзержинска

21 декабря в Дзержинском ГДК пройдет региональный этап конкурса «Мисс Беларусь-2020» — «Краса Крутогорья».

21 декабря в Дзержинском городском доме культуры состоится региональный этап конкурса «Мисс Беларусь-2020» под названием «Краса Крутогорья».

Вас ждет настоящий праздник красоты и стиля, а также насыщенная развлекательная программа от любимых артистов.

Дефиле, модные показы, презентации — все это уже в субботу. Приходите поддержать самых красивых и самых смелых участниц XII регионального отбора «Мисс Беларусь».

Начало в 17.00.

Цена: 5,00 рублей.

Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 9-39-44, 6-57-93.



