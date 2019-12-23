В Германии полицейские задержали белорусского дальнобойщика с 2,45 промилле

Источник материала: Tut.by

Пьяного белоруса на фуре задержали в коммуне Талькау (Германия). Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе местной полиции.



Фото: Erminio Finelli / flickr.com

Инцидент произошел днем 23 декабря. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что фура на польской регистрации едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Полицейские оперативно разыскали грузовик.

Выяснилось, что за рулем фуры находился 49-летний гражданин Беларуси. По внешним признакам он был сильно пьян. Тест на алкоголь показал 2,45 промилле.

Полицейские изъяли у мужчины водительское удостоверение. За вождение в нетрезвом виде в отношении белоруса возбудили уголовное дело.