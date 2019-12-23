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В Германии полицейские задержали белорусского дальнобойщика с 2,45 промилле
Источник материала: Tut.by
Пьяного белоруса на фуре задержали в коммуне Талькау (Германия). Возбуждено уголовное дело,
Инцидент произошел днем 23 декабря. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что фура на польской регистрации едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Полицейские оперативно разыскали грузовик.
Выяснилось, что за рулем фуры находился 49-летний гражданин Беларуси. По внешним признакам он был сильно пьян. Тест на алкоголь показал 2,45 промилле.
Полицейские изъяли у мужчины водительское удостоверение. За вождение в нетрезвом виде в отношении белоруса возбудили уголовное дело.
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За вождение в нетрезвом виде в отношении белоруса возбудили уголовное дело.
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