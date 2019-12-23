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В Германии полицейские задержали белорусского дальнобойщика с 2,45 промилле

24.12.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяного белоруса на фуре задержали в коммуне Талькау (Германия). Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе местной полиции.


Фото: Erminio Finelli / flickr.com

Инцидент произошел днем 23 декабря. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что фура на польской регистрации едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Полицейские оперативно разыскали грузовик.

Выяснилось, что за рулем фуры находился 49-летний гражданин Беларуси. По внешним признакам он был сильно пьян. Тест на алкоголь показал 2,45 промилле.

Полицейские изъяли у мужчины водительское удостоверение. За вождение в нетрезвом виде в отношении белоруса возбудили уголовное дело.

 
 
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За вождение в нетрезвом виде в отношении белоруса возбудили уголовное дело.
 
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