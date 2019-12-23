ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вышли и обосра..сь" 20 цитат уходящих 2010-х, вошедшие в историю белспорта

24.12.2019 12:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Секс Баги, модем Бреста и "Наливай!" от Лукашенко - такие слова не забываются.

"Вышли и обосра..сь" 20 цитат уходящих 2010-х, вошедшие в историю белспорта
1 из 20

Люди любят мерить время декадами, где годы меняются лишь последней цифрой  – и вот вслед за «девяностыми» и «нулевыми» уходят «десятые». 

Они, конечно, стали особенными – широкое развитие технологий коренным образом изменило нашу жизнь. 

Оставили они след и в белорусском спорте – например, мы входили в 2010-е с программой «Столичный футбол», для просмотра которой Бернд Штанге требовал двойные линзы, а выходим с онлайн-трансляциями всех матчей «вышки» и показом футболистами брестского «Динамо» четкого повтора незамеченного судьей нарушения через секунды после самого фола.

Но запомнится десятилетие и вечным форматом сказанных слов. Фраз от наших спортсменов и о нашем спорте, достойных войти в историю, наверняка было еще больше, но Трибуна отобрала 20 максимально ярких и вызвавших бурное обсуждение, или ставших мемами, которые вспоминают до сих пор. 
#1#
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секс Баги, модем Бреста и "Наливай!" от Лукашенко - такие слова не забываются.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 января обменять старые деньги можно будет только в Нацбанке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика