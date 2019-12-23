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"Вышли и обосра..сь" 20 цитат уходящих 2010-х, вошедшие в историю белспорта
Источник материала: Партизан
Секс Баги, модем Бреста и "Наливай!" от Лукашенко - такие слова не забываются.
Люди любят мерить время декадами, где годы меняются лишь последней цифрой – и вот вслед за «девяностыми» и «нулевыми» уходят «десятые».
Они, конечно, стали особенными – широкое развитие технологий коренным образом изменило нашу жизнь.
Оставили они след и в белорусском спорте – например, мы входили в 2010-е с программой «Столичный футбол», для просмотра которой Бернд Штанге требовал двойные линзы, а выходим с онлайн-трансляциями всех матчей «вышки» и показом футболистами брестского «Динамо» четкого повтора незамеченного судьей нарушения через секунды после самого фола.
Но запомнится десятилетие и вечным форматом сказанных слов. Фраз от наших спортсменов и о нашем спорте, достойных войти в историю, наверняка было еще больше, но#1#
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Секс Баги, модем Бреста и "Наливай!" от Лукашенко - такие слова не забываются.
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