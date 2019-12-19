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Трезвость — норма на дорогах!

24.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Трезвость — норма на дорогах!

В период с 27 декабря 2019 года по 07 января 2020 года на территории Шарковщинского района проводится комплекс республиканской профилактической акции «Трезвость — норма на дорогах!».

Алкогольное опьянение участников дорожного движения является основным злом и причиной значительного числа ДТП с тяжелыми последствиями. Хотя всем хорошо известно, что в состоянии опьянения управлять автомобилем нельзя, оперативные сводки ГАИ с завидной регулярностью пополняются авариями с участием нетрезвых водителей, а также фактами задержания водителей «под мухой».

Алкоголь – это главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломая его собственную судьбу.

Табу на вождение автомобиля в нетрезвом виде является общепринятым и общеизвестным. Тем не менее, по всему миру и в нашей стране в частности зафиксированы сотни и тысячи случаев дорожно-транспортных происшествий, совершенных выпившими и откровенно пьяными водителями.

«Слегка выпившие» водители,  оценивают себя как вполне адекватных и управляют автомобилем в привычной для трезвого человека манере, в то время как их сознание под действием алкоголя все-таки изменено. После небольшой дозы алкоголя садящийся за руль человек рассчитывает на авось и на свое мастерство, а при более тяжелой степени опьянения уже срабатывает реакция на определенные запреты.

Не меньше доставляют проблем и вызывают тревогу нетрезвые пешеходы, которые являются потенциальными жертвами наездов.

Уважаемые граждане, если вы увидели пьяного пешехода вблизи проезжей части или нетрезвого водителя, который садится за руль автомобиля, проявите свою гражданскую позицию, человеческое участие и позвоните в милицию по номеру 102.

Пока каждый сам для себя не решит, пить ему или нет перед тем, как садится за руль, пока близкие не откажутся сесть в автомобиль рядом с «хмельным» водителем, пока люди равнодушно будут не замечать нетрезвых участников дорожного движения, до тех пор проблема безопасности на дорогах будет злободневной.

К слову, акция направлена на необходимость по телефону 102, 4-12-02 или (8-029)-327-33-02  сообщить  о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.

А. РОМАНОВСКИЙ, первый заместитель начальника Шарковщинского РОВД.

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