Источник материала: Новости Волковыска

Собрание акционеров ОАО «Волковысский мясокомбинат» поддержало предложение основного акционера присоединить госпредприятие «Доброволя». Чем это обернулось? Об этом пишет Оffice life со ссылкой на акционера Дмитрия Буцкевича .

Размер собственного капитала «Доброволи» — 916 тыс. рублей, долги — 7,6 млн. То есть плечо выходит более чем 1 к 8 и означает, что все долги ложатся на баланс Волковысского МК, подсчитали миноритарии.

Присоединение прошло путем дополнительного выпуска новых акций. Их количество производилось из расчета: собственный капитал «Доброволи» (916 тыс. рублей), поделенный на номинальную стоимость акций Волковысского МК (15 рублей). Получилось чуть более 61 тыс. новых акций, которые в полном объеме выкупило государство. Другие акционеры к выкупу акций допущены не были. За счет этого государство увеличило свою долю с 58,95% примерно до 63,3%.

Размышляя, над таким результатом, миноритарные акционеры интересуются, почему не были допущены другие акционеры к закрытой подписке? В случае допуска можно было бы сохранить свои доли, внеся определенную сумму и участвуя в выкупе новых акций.

Почему выкуп новых акций производился по номинальной стоимости, а не по стоимости чистых активов?

«Сегодня сумма чистых активов Волковысского мяскомбината составляет приблизительно 195 рублей на акцию. То есть выкуп производился с огромным дисконтом к балансовой стоимости. При выкупе по 195 рублей размытие также происходило бы, но уже не так значительно», — говорит один из акционеров.

Отвечая на эти вопросы руководство Волковысского мясокомбината ссылается на постановление Минфина № 78 от 31.08.2016.

По нему все делаем правильно. Все по закону.

Но здравый смысл говорит об обратном, настаивают миноритарии. Есть небольшое наблюдение. При доле государства в 58,95% «за» по всем повесткам дня проголосовало 60,9%. Чем руководствовались эти дополнительные 2%?

Это говорит о нулевой заинтересованности миноритарных акционеров к происходящему и позволяет достаточно легко проводить такие решения. Хотя их больше 1000.

Несмотря на увеличение долговой нагрузки и размытия долей миноритарных акционеров, предприятие еще может оставаться интересным для инвестирования, так как реорганизация не столь значительно повлияла на общую картину. Однако риски повторения истории достаточно высоки.