⚡ В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут на 5 долларов❗
«Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5 долларов, жилищную программу по всем приложениям», – сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» Дмитрий Крутой.
Крутой заявил, что уже подписан закон о бюджете, указами президента определен прогноз социально-экономического развития, а также основные направления денежно-кредитной политики.
Кроме того, по словам Крутого, президентом подписана и программа госинвестиций.
«С 1 января мы сможем продолжить финансирование 107 проектов и успешно освоить более 580 миллионов рублей инвестиций именно за счет бюджета. Можно сказать, что в следующий год мы вступаем во всеоружии и с полным пакетом подписанных нормативных документов», – резюмировал первый вице-премьер.