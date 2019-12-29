Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут на 5 долларов❗

«Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5 долларов, жилищную программу по всем приложениям», – сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» Дмитрий Крутой.

Крутой заявил, что уже подписан закон о бюджете, указами президента определен прогноз социально-экономического развития, а также основные направления денежно-кредитной политики.

Кроме того, по словам Крутого, президентом подписана и программа госинвестиций.