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Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

30.12.2019 16:19 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня, в преддверии Нового года и в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» состоялась новогодняя праздничная программа для детей с ограниченными возможностями.

Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

«Наши дети»- республиканский благотворительный марафон, который проводится в Беларуси уже больше двадцати лет. Все это время в предновогодние дни для детей организуются многочисленные мероприятия и развлекательные программы.

Очередное такой праздник в рамках акции состоялся сегодня в дискозале кинотеатра «Маладосць». Ганцевичским районным центром детского и юношеского творчества для детей было подготовлено новогоднее представление.

Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

Перед участниками мероприятия выступил заместитель председателя Ганцевичского райисполкома — председатель районной организации Белорусского фонда мира Сергей Витальевич Сороков. Он выразил слова благодарности всем, кто ежегодно помогает в организации акции, а также поздравил присутствующих с наступающими праздниками.

Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

Ребята искренне радовались хорошо известным и новым персонажам новогодних праздников. Во время мероприятия дети много танцевали, пели песни, читали стихи и, конечно же, водили хороводы. А в конце праздника новогодние подарки ждали всех ребят.

Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

Напомним, что в рамках республиканской акции «Наши дети» в Ганцевичах ежегодно проводится благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Ганцевичской районной организации ОО «Белорусский Фонд Мира», Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ», отделов по образованию, идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ганцевичского райисполкома.

Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года
Волшебный праздник детям с ограниченными возможностями подарили в канун Нового года

БОЛЬШЕ ФОТО СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Текст Александра Занько.

Фото Виктории Павлюченко.


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Сегодня, в преддверии Нового года и в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» состоялась новогодняя праздничная программа для детей с
 
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