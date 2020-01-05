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В Барановичах мужчина пытался вынести из магазина водку и укусил продавщицу. Есть видео

06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конфликт разгорелся в одном из продуктовых магазинов города.

В Барановичах мужчина пытался вынести из магазина водку и укусил продавщицу. Есть видео

Скриншот с видео

Безработный местный житель попытался пронести мимо кассы бутылку водки стоимостью около шести рублей, пишет о происшествии пресс-служба МВД.

Продавщица попыталась его задержать. Пытаясь вырваться воришка укусил ее за палец. Тем не менее женщина сумела запереть дверь, а вскоре ей на помощь пришли коллеги.

На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали пьяного парня.

АВТОР: INTEX-PRESS

 
 
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  Конфликт разгорелся в одном из продуктовых магазинов города. Скриншот с видео Безработный местный житель попытался пронести мимо кассы бутылку водки...
 
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