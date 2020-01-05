|
В Барановичах мужчина пытался вынести из магазина водку и укусил продавщицу. Есть видео
06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конфликт разгорелся в одном из продуктовых магазинов города.
Скриншот с видео
Безработный местный житель попытался пронести мимо кассы бутылку водки стоимостью около шести рублей, пишет о происшествии
Продавщица попыталась его задержать. Пытаясь вырваться воришка укусил ее за палец. Тем не менее женщина сумела запереть дверь, а вскоре ей на помощь пришли коллеги.
На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали пьяного парня.
АВТОР: INTEX-PRESS
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт разгорелся в одном из продуктовых магазинов города. Скриншот с видео Безработный местный житель попытался пронести мимо кассы бутылку водки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)