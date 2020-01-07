В Бресте начали восстанавливать часть Свято-Рождество-Богородицкого монастыря

Источник материала: Виртуальный Брест

Обитель расположена в необычном месте: в Брестской крепости; время и история, как все здания цитадели, не пощадили – необходима реставрация. Памятник архитектуры XIX века, а для многих верующих духовная святыня и место, где молитва звучит по-особому.





Монашеские кельи для мирян – территория закрытая, в них круглые сутки нескончаемая молитва, скрытая от человеческих глаз. Особенно проникновенна она в строгий пост и перед большими праздниками. Отдельно для прихожан здесь построили так называемый летний храм, но двери в него открыты в любое время года. Для гостей в монастыре строгие правила, но от этого и молитва слышится по-особому.

Свято-Рождество-Богородицкий монастырь основали в 2005 году. Пятьсот лет назад здесь же стоял мужской монастырь. Позже его снесут, а на месте построят военную крепость. Волынское укрепление с Южными воротами, едва уцелевшие в Великую Отечественную, – теперь это монастырский комплекс.

Переданное монастырю здание – заброшенная казарма, до войны здесь располагался стрелковый полк. Следы ожесточенных боев (говорят, это были минометные обстрелы) до сих пор отчетливо видны на стенах. Чтобы полностью возродить обитель, потребовалось много сил и времени.

За 15 лет многое изменилось, отремонтировали главное здание, благоустроили территорию, построили небольшой храм и колокольню. Паломники приезжают со всей страны.

В рождественские дни в монастыре как всегда собирается много верующих, будут молиться о прихожанах и обители, которую нужно возрождать, и, как здесь говорят, главное – все делать с верой, тогда получится.