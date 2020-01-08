Доступный шенген: Беларусь готовится к упрощению визового режима с ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские парламентарии ратифицируют соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом . Утвердить документ они собираются уже во время весенней сессии.

«Парламентарии Республики Беларусь заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также обращаемся к нашим коллегам в Европейском парламенте с просьбой придать этому процессу с их стороны необратимый характер», – заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

Соглашение об упрощении визового режима стороны подписали накануне в Брюсселе. Документ предусматривает снижение сбора для въезда в Европу до 35 евро. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет. При этом срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 до 180 дней. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу уже в июне этого года.