ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дрогичине сдан в эксплуатацию жилой дом со встроенным детским садом

11.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест.

В Дрогичине сдан в эксплуатацию жилой дом со встроенным детским садом

Это первый подобный объект в регионе, и опыт «добрососедства» в перспективе планируется применить в Бресте, других районных центрах. «Дом-новичок», построенный из монолитного бетона, расположен по улице Шоссейная, 39.

Возведение данного объекта стало возможно благодаря областной инвестиционной программе. В качестве подрядной организации выступал филиал «Строительного управления № 25» (г. Дрогичин) ОАО «Стройтрест№2». Дом оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями: системой отопления, электроснабжения, вентиляции, канализацией и т.д. Также в квартирах, где пожелали владельцы, были выполнены работы по внутренней отделке. На дворовой территории установлены стоянки для автомобилей, детская площадка, урны, скамейки, малые архитектурные формы. У детского сада есть отдельный вход со стороны улицы Днепробугской.

В Дрогичине сдан в эксплуатацию жилой дом со встроенным детским садом

Там также имеются отдельные игровые и спортивные площадки. Территория дошкольного учреждения образования огорожена металлическим забором. Внутрь помещений завезена мебель и необходимое оборудование.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Дрогичине сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест. Это первый подобный объект в регионе, и опыт «добрососедства» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможенники рассказали, как определяют стоимость товара, если у путешественника нет чека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика