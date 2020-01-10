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В Дрогичине сдан в эксплуатацию жилой дом со встроенным детским садом
11.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичине сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест.
Это первый подобный объект в регионе, и опыт «добрососедства» в перспективе планируется применить в Бресте, других районных центрах. «Дом-новичок», построенный из монолитного бетона, расположен по улице Шоссейная, 39.
Возведение данного объекта стало возможно благодаря областной инвестиционной программе. В качестве подрядной организации выступал филиал «Строительного управления № 25» (г. Дрогичин) ОАО «Стройтрест№2». Дом оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями: системой отопления, электроснабжения, вентиляции, канализацией и т.д. Также в квартирах, где пожелали владельцы, были выполнены работы по внутренней отделке. На дворовой территории установлены стоянки для автомобилей, детская площадка, урны, скамейки, малые архитектурные формы. У детского сада есть отдельный вход со стороны улицы Днепробугской.
Там также имеются отдельные игровые и спортивные площадки. Территория дошкольного учреждения образования огорожена металлическим забором. Внутрь помещений завезена мебель и необходимое оборудование.
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В Дрогичине сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест. Это первый подобный объект в регионе, и опыт «добрососедства» в...
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