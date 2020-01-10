В Дрогичине сдан в эксплуатацию жилой дом со встроенным детским садом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест.





Это первый подобный объект в регионе, и опыт «добрососедства» в перспективе планируется применить в Бресте, других районных центрах. «Дом-новичок», построенный из монолитного бетона, расположен по улице Шоссейная, 39.

Возведение данного объекта стало возможно благодаря областной инвестиционной программе. В качестве подрядной организации выступал филиал «Строительного управления № 25» (г. Дрогичин) ОАО «Стройтрест№2». Дом оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями: системой отопления, электроснабжения, вентиляции, канализацией и т.д. Также в квартирах, где пожелали владельцы, были выполнены работы по внутренней отделке. На дворовой территории установлены стоянки для автомобилей, детская площадка, урны, скамейки, малые архитектурные формы. У детского сада есть отдельный вход со стороны улицы Днепробугской.





Там также имеются отдельные игровые и спортивные площадки. Территория дошкольного учреждения образования огорожена металлическим забором. Внутрь помещений завезена мебель и необходимое оборудование.