ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла около семи часов утра 26 января в Северном микрорайоне.





ДТП в Северном микрорайоне. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль BMW двигался по улице Минской со стороны Колпеницкого перекрестка. Спускаясь с путепровода, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, потом на обочину, где столкнулся с припаркованным микроавтобусом.





Фото: Александр КОРОБ

От удара микроавтобус отбросило на железобетонный забор автостоянки. По словам очевидцев, рухнувшим ограждением повреждены три машины, находившихся на стоянке.





Фото: Александр КОРОБ

По предварительным данным, в салоне BMW находился только водитель. О его состоянии пока ничего не известно.



