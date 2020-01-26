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ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто

26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла около семи часов утра 26 января в Северном микрорайоне.

ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто

ДТП в Северном микрорайоне. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль BMW двигался по улице Минской со стороны Колпеницкого перекрестка. Спускаясь с путепровода, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, потом на обочину, где столкнулся с припаркованным микроавтобусом.

ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто

Фото: Александр КОРОБ

От удара микроавтобус отбросило на железобетонный забор автостоянки. По словам очевидцев, рухнувшим ограждением повреждены три машины, находившихся на стоянке.

ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто

Фото: Александр КОРОБ

По предварительным данным, в салоне BMW находился только водитель. О его состоянии пока ничего не известно.


 
 
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  Авария произошла около семи часов утра 26 января в Северном микрорайоне. ДТП в Северном микрорайоне. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль BMW...
 
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