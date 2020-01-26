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ДТП в Барановичах: BMW вылетел на «встречку» и въехал в бус. Повреждено несколько авто
26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла около семи часов утра 26 января в Северном микрорайоне.
ДТП в Северном микрорайоне. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль BMW двигался по улице Минской со стороны Колпеницкого перекрестка. Спускаясь с путепровода, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, потом на обочину, где столкнулся с припаркованным микроавтобусом.
Фото: Александр КОРОБ
От удара микроавтобус отбросило на железобетонный забор автостоянки. По словам очевидцев, рухнувшим ограждением повреждены три машины, находившихся на стоянке.
Фото: Александр КОРОБ
По предварительным данным, в салоне BMW находился только водитель. О его состоянии пока ничего не известно.
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Авария произошла около семи часов утра 26 января в Северном микрорайоне. ДТП в Северном микрорайоне. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль BMW...
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