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Детские пособия повышаются с 1 февраля 2020 года

28.01.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 февраля пересматривается размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Детские пособия повышаются с 1 февраля 2020 года

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 22 января 2020 года №6 БПМ с 1 февраля в расчете на месяц установлен в размере Br239,87. БПМ повысился на 3,5% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 по 31 января 2020 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2398,7, при рождении второго и последующих детей - Br3358,18.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br239,87, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br119,94.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br167,91, на других детей в семье - Br119,94. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br239,87 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br287,84 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br167,91.

Кроме того, с 1 февраля вырастут государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (ежемесячные) - в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за предшествующий квартал. На первого ребенка пособие вырастет до Br405,48, на второго и последующих - до Br429,84, на ребенка-инвалида - до Br521,33. Эти размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будут действовать до 31 июля текущего года включительно.

 
 
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