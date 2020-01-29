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Обещают превосходную картинку. В кинотеатре «Беларусь» в Бресте поставили навороченный лазерный проектор
Источник материала: Tut.by
В Большом зале кинотеатра «Беларусь» установили лазерный проектор нового поколения, сообщается на его
Новое оборудование круче старого более чем в два раза по всем параметрам.
Зрителям обещают превосходное качество изображения «с улучшенной яркостью и контрастом».
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Обещают превосходную картинку. В кинотеатре «Беларусь» в Бресте поставили навороченный лазерный проектор
Новое оборудование круче старого более чем в два раза по всем параметрам.
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