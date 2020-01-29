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Обещают превосходную картинку. В кинотеатре «Беларусь» в Бресте поставили навороченный лазерный проектор

29.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Большом зале кинотеатра «Беларусь» установили лазерный проектор нового поколения, сообщается на его страничке в инстаграме.


Фото: instagram.com/kinobrest/

Новое оборудование круче старого более чем в два раза по всем параметрам.

Зрителям обещают превосходное качество изображения «с улучшенной яркостью и контрастом».

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Новое оборудование круче старого более чем в два раза по всем параметрам.
 
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