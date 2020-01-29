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Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей

29.01.2020 09:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – а это более 200 статей.

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Изменения в первую очередь направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Например, контракты с добросовестными работниками отныне будут заключать на срок до пяти лет.

Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:
В настоящее время большим кругом ученых, практиков подготовлен комментарий к Трудовому кодексу, который позволит разрешать всевозможные спорные моменты по поводу применения новых норм Трудового кодекса. Разрешат возможные коллизии, по крайней мере, содействуют направлению надлежащей практики, что будет обеспечивать безукоризненное соблюдение норм этого кодекса.

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Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке мире». Она выйдет в эфир сразу после вечернего информационного часа в 20.30.

Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей

Люди в материале: Григорий Василевич
 
 
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Новости Беларуси. 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его...
 
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