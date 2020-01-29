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Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – а это более 200 статей.
Изменения в первую очередь направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Например, контракты с добросовестными работниками отныне будут заключать на срок до пяти лет.
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:
Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке мире». Она выйдет в эфир сразу после вечернего информационного часа в 20.30.
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Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей
Новости Беларуси. 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его...
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