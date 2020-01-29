Беларусь и Норвегия заинтересованы расширять торгово-экономическое сотрудничество

Источник материала: Ежедневник





Очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Норвегии прошел в Осло в рамках визита заместителя министра иностранных дел республики Олега Кравченко.

"Отмечена значительная активизация белорусско-норвежского взаимодействия в последние годы, в том числе в области торговли. Стороны констатировали взаимовыгодный и сбалансированный характер товарооборота, подчеркнули намерение совместными усилиями решать возникающие проблемы, а также использовать открывающиеся возможности для расширения сотрудничества", – говорится в сообщении МИД

Кроме того, отметили в ведомстве, с учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией.

"В рамках консультаций продолжен диалог по актуальным вопросам белорусско-норвежских отношений, включая состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирования договорно-правовой базы, взаимодействия в международных организациях, в первую очередь, в ОБСЕ и ООН. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы региональной повестки дня и международной безопасности, развития отношений с Европейским союзом, Советом Европы, третьими странами", - продолжили в министерстве.

По информации пресс-службы МИД, накануне консультаций Кравченко выступил на белорусско-норвежском бизнес-завтраке. Основной темой мероприятия, организованного при содействии компании "IBA Group", стал экспорт белорусских ИТ-услуг в Норвегию. Во встрече приняли участие около 50 представителей деловых кругов Норвегии, включая руководство Норвежского инвестиционного фонда для Северо-Запада России и Восточной Европы. В присутствии заместителя главы МИД и послов двух стран состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между Белорусской национальной биотехнологической корпорацией и норвежской компанией "Nordic Molecule Group AS" в области производства и реализации комбикормов для рыб и иной биотехнологической продукции.