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«Ванессе очень тяжело»: вдова Коби Брайанта держится ради дочерей

29.01.2020 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джиджи разбились в авиакатастрофе 26 декабря. 37-летняя Ванесса Брайант осталась одна с тремя детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kobe Bryant (@kobebryant) 8 Авг 2019 в 11:10 PDT

Близкое окружение супруги баскетболиста заявило, что женщина находится в тяжелом психологическом состоянии, передает cosmo. Она старается пережить трагедию ради трех дочерей, младшей из которых всего 7 месяцев.

— Сейчас в жизни Ванессы и всей семьи наступило очень тяжелое время. Ей самой очень тяжело пережить случившееся, но она держится ради дочерей. Ванесса опустошена. Ей с трудом удается закончить предложение, не расплакавшись. Огромное горе, с которым ей предстоит как-то справиться. Она осознает, что должна быть сильной ради Натальи, Бьянки и Капри. Им необходимая сильная опора, — сообщил инсайдер People.

Близкие друзья пары также отметили, что всячески стараются помочь Ванессе и ее дочерям. Они постоянно находятся рядом с ней. «В это непростое время она не одна. Мы оказываем всю возможную ей помощь. Но, конечно, это горе ей предстоит пережить самостоятельно. Ничто не уменьшит ее боль», — поделился источник.

Отметим, что Коби и Ванесса в 2016 году договорились, что никогда не будут летать на вертолете вместе из соображений безопасности.

 
 
Ссылка на источник 54
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