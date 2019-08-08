«Ванессе очень тяжело»: вдова Коби Брайанта держится ради дочерей

Источник материала: Tut.by

Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джиджи разбились в авиакатастрофе 26 декабря. 37-летняя Ванесса Брайант осталась одна с тремя детьми.

Близкое окружение супруги баскетболиста заявило, что женщина находится в тяжелом психологическом состоянии, передает cosmo. Она старается пережить трагедию ради трех дочерей, младшей из которых всего 7 месяцев.

— Сейчас в жизни Ванессы и всей семьи наступило очень тяжелое время. Ей самой очень тяжело пережить случившееся, но она держится ради дочерей. Ванесса опустошена. Ей с трудом удается закончить предложение, не расплакавшись. Огромное горе, с которым ей предстоит как-то справиться. Она осознает, что должна быть сильной ради Натальи, Бьянки и Капри. Им необходимая сильная опора, — сообщил инсайдер People.

Близкие друзья пары также отметили, что всячески стараются помочь Ванессе и ее дочерям. Они постоянно находятся рядом с ней. «В это непростое время она не одна. Мы оказываем всю возможную ей помощь. Но, конечно, это горе ей предстоит пережить самостоятельно. Ничто не уменьшит ее боль», — поделился источник.

Отметим, что Коби и Ванесса в 2016 году договорились, что никогда не будут летать на вертолете вместе из соображений безопасности.