Поговорили… (рассказ)

Источник материала: Кричевская жизнь





Они разговаривали по телефону… Говорил сын. Говорил долго, а мать слушала. Нет, не слушала и не слышала. Она только напряженно стояла с мобильником в руке и думала: «Скорее бы он заканчивал разговор, ведь это будет так дорого стоить». А он все говорил и обижался, когда она напоминала об этом.

Он говорил о сыновней любви к ней, своей матери. О том, как много она для него значит, как ее мысли связаны с ним, а поэтому должны быть только хорошими. Она не должна удерживать его от задуманной поездки в далекую страну, а благословить и терпеливо, с надеждой ждать возвращения. Убеждал, что это ему, должно быть, Господь, открывает дорогу, есть возможность поехать – значит, так надо.

Мать слушала все это с верой и неверием, она сама всегда боялась таких далеких поездок, никогда не летала на самолете, поэтому и в голове были только такие мысли: «Ну, куда и зачем он поедет? А деньги где возьмет? Как она останется в неведении, не будет знать, где он и как ему там? А вдруг с ней что случится, а он так далеко?». И снова своими сомнениями, своим волнением нарушала его разговор. Сын обижался, просил не перебивать, читал ей свои стихи, которые сочинил этой ночью. В них говорилось о силе правды, ее победе над ложью…

Мать хвалила стихи, пыталась перевести разговор на что-то другое, но только чтобы не о ней, не о том, что все в его жизни зависит от ее мыслей, ее поступков и ее грехов. Ей даже становилось страшновато. Если так велика ее роль, то какой же ей надо быть?

Перед ней всплывали все ее нехорошие поступки, все то, чего она стыдилась и скрывала даже от себя. Поэтому с нетерпением, желая конца разговора, она сказала:

— Сынок, я все понимаю. Я всегда с тобой, постоянно желаю тебе только радости и успехов во всем. Ну, все! Поговорили! А то тебе нужно будет много платить за звонок.

Как же он возмутился! Сказал, что это неразумно все переводить на деньги, особенно душевные разговоры, которые случаются у них не так часто.

Матери было стыдно и обидно за себя, за свое неуважение ко взрослому сыну, неумение слушать. Она стала мысленно корить себя, успокаиваться и внимательно слушать.

— Мама, — продолжал он, — ты моя любимая. Я горжусь тобой и благодарен за все. Ты спасла меня от многих дурных поступков, привила хорошие черты характера. Помнишь, как в детстве я любил обманывать и часто попадался на вранье? А ты как-то написала мне в письме всего одну фразу: «Живи, сынок, честно, помни: «Язык правды – прост». С той минуты я стал серьезно задумываться об этом. Служба моя проходила тогда в Германии, где было полно соблазнов, поэтому всегда мог влезть в неприятную историю, и чуть было не влез.

Перед матерью вдруг ярко вспыхнул момент из того времени. Она тогда получила письмо от его товарища, в котором тот сообщал, что ее сын находится под следствием, что разбирается одно преступление, совершенное солдатами в «самоволке», и что ее сын тут ни чем, что все выяснится, и его обязательно отпустят, что ее сын не мог такое совершить. Товарищ сына просил ее не волноваться. Но она волновалась, она плакала и молилась всю ночь, а на рассвете, когда вышла во двор, вдруг почему-то побежала вокруг своей хаты, приговаривая: «Сыночек, я бегу к тебе, я помогу тебе! Держись, родной, говори только правду! Я сейчас, я уже бегу, я с тобой!..».

От этих воспоминаний ей сделалось страшно, как будто он снова в какой-то опасности, но голос сына успокаивал:

— Мамочка, родная моя, меня спасли тогда твои письма. Они приходили каждый день. Мои многочисленные друзья и сослуживцы искренне удивлялись, а ты все писала и писала. И были эти письма для меня, как молитва. Мама, родная, спасибо тебе!

Тут мать, сдерживая слезы, сказала:

— Спасибо и тебе, сыночек, что ты есть у меня. Я тоже люблю тебя и горжусь тобой. Целую тебя, родной мой!

— Целую тебя, родная!

Телефонный разговор закончился. Теперь мать думает, как же ей стать лучше, чище душой, добрее, без фальши, хитрости, зависти, без лишних пустых волнений, чтобы быть действительно примером для сына. И не поздно ли, и простится ли ей все прошлое?

Лариса Ошуркова.

Рисунок автора.