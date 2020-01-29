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Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард

29.01.2020 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
Анна Мэри Мозес. © / Фото из открытых источников

История знает немного таких примеров, но каждый из них – это история о мотивации, а ещё о том, что само понятие «возраст» субъективно.

В 1890 году в штате Индиана (США) появился на свет Гарланд Сандерс. Ему было суждено создать мировую сеть ресторанов.

Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
Гарланд Сандерс. Фото: Фото из открытых источников

К «возрасту Христа» Сандерс имел за плечами большой опыт в… получении новых профессий. У него их было свыше десятка. Он успел отслужить в армии, поработать в кузнице, кочегаром, шахтёром, фермером.

Лишь к 40 годам американец купил в штате Кентукки бензозаправку, где открыл своё первое кафе. Его фирменной «фишкой» было приготовление блюд из курицы. Он разработал собственный уникальный рецепт.

Бизнес Сандерса оказался под угрозой, когда в 50-е годы власти открыли новую автомагистраль. Автомобилисты, которые были основной клиентурой бизнесмена, стали объезжать его кафе, и он едва не разорился. Но американец не отчаялся и в возрасте 60 лет отправился колесить по Америке. Он искал бизнес-партнёров, и в итоге это принесло ему успех.

Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
 

Со временем сеть ресторанов KFC (Kentucky Fried Chicken – «Жареный цыплёнок из Кентукки») распространилась по всему миру. Более чем в 130 странах работает свыше 21 000 ресторанов. Сандерс ушел из жизни в возрасте 90 лет, будучи богатым и знаменитым.

Бургеры

Ещё один американец Рей Крок родился в 1902 году в пригороде Чикаго в семье чешских иммигрантов. Как и Сандерс, он попробовал себя в самых разных профессиях: продавал бумажные стаканчики, учился на водителя, работал в ресторанном бизнесе. К 50 годам Крок занимался продажей машин-миксеров для молочных коктейлей.

Работа предусматривала необходимость разъезжать по городам и предлагать миксеры владельцам ресторанов. Продукция одного из них так приглянулась Кроку, что он захотел стать партнером владельцев – братьев Макдональд. Крок сделал ставку на скорость обслуживания и доступность цен и не прогадал.

Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
Рей Крок. Фото: Фото из открытых источников

Впоследствии американец стал оформлять франшизы на открытие ресторанов под брендом «McDonald’s». В 1961 году, когда американцу было 59 лет, он выкупил у братьев права на ресторан.

Крок поставил продажу еды в ресторане на конвейер. Он ввел жесткие стандарты обслуживания и производства продуктов.

Немногим менее 38 000 ресторанов McDonald’s работали по всему миру на конец 2018 года.

Живопись

Этот пример выделяется в ряду других: речь идет не столько о заработке, сколько о  творчестве, которое впоследствии принесло доход. Анна Мэри Мозес, более известная как «Бабушка Мозес», - американская художница-любительница, прожившая 101 год. Она была ярчайшим представителем американского живописного примитивизма.

Мозес всегда любила рисовать, но не занималась этим серьёзно. В зрелые годы она отдавала предпочтение вышивке, но потом ей стало трудно вышивать из-за артрита. После смерти мужа в 1927 году Анна Мозес начала рисовать. На тот момент ей было 67 лет. Лишь 11 лет спустя ее работы привлекли к себе внимание любителей живописи.

Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
Фото: Фото из открытых источников

Если первоначально картины Мозес продавались за 3-5 долларов, то по мере роста известности бабушки цены поднялись до 10 тысяч долларов. Полотно «Старый пёстрый дом», написанное в 1942 году, ушло на аукционе за 60 тыс. долларов.

 
 
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Многие из тех, кто сколотил огромные состояния, начинали бизнес ещё в юности. Но есть и те, кто отправился в путь за первым миллионом только после выхода на пенсию.
 
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