В Ушачском районе подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Моё село – моя забота»

Источник материала: Патриот (Ушачи)

На президиуме районного Совета депутатов подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Мое село – моя забота». Напомним, что он является частью масштабного районного проекта “Моя Родина – Ушаччина”, направленного на повышение уровня благоустройства населенных пунктов, и осуществляется в рамках мероприятий, посвященных проведению в Беларуси Года малой родины.

Победитель среди сельсоветов определялся по ряду критериев, среди которых, в частности, наличие комплексного подхода в работе по наведению порядка на Земле, количество проведенных субботников, посаженных деревьев, ликвидированных свалок и очищенных от борщевика площадей, снесенных старых зданий, а также привлечение к делу шефов, местного населения. По сумме всех показателей победителем признан Жарский сельсовет (председатель – Светлана Тимофеевна Михейко).

На снимке: С.Михейко и Н.Маркович.