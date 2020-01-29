ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ушачском районе подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Моё село – моя забота»

29.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Патриот (Ушачи)

На президиуме районного Совета депутатов подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Мое село – моя забота». Напомним, что он является частью масштабного районного проекта “Моя Родина – Ушаччина”, направленного на повышение уровня благоустройства населенных пунктов, и осуществляется в рамках мероприятий, посвященных проведению в Беларуси Года малой родины.

Победитель среди сельсоветов определялся по ряду критериев, среди которых, в частности, наличие комплексного подхода в работе по наведению порядка на Земле, количество проведенных субботников, посаженных деревьев, ликвидированных свалок и очищенных от борщевика площадей, снесенных старых зданий, а также привлечение к делу шефов, местного населения. По сумме всех показателей победителем признан Жарский сельсовет (председатель – Светлана Тимофеевна Михейко).В Ушачском районе подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Моё село – моя забота»
На снимке: С.Михейко и Н.Маркович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На президиуме районного Совета депутатов подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Мое село – моя забота». Напомним, что он является частью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую линию и личный приём в Пинском горисполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика