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В Ушачском районе подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Моё село – моя забота»
29.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
На президиуме районного Совета депутатов подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Мое село – моя забота». Напомним, что он является частью масштабного районного проекта “Моя Родина – Ушаччина”, направленного на повышение уровня благоустройства населенных пунктов, и осуществляется в рамках мероприятий, посвященных проведению в Беларуси Года малой родины.
Победитель среди сельсоветов определялся по ряду критериев, среди которых, в частности, наличие комплексного подхода в работе по наведению порядка на Земле, количество проведенных субботников, посаженных деревьев, ликвидированных свалок и очищенных от борщевика площадей, снесенных старых зданий, а также привлечение к делу шефов, местного населения. По сумме всех показателей победителем признан Жарский сельсовет (председатель – Светлана Тимофеевна Михейко).
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На президиуме районного Совета депутатов подведены итоги реализации в 2019 году мини-проекта «Мое село – моя забота». Напомним, что он является частью...
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