«Влепили три штрафа». Водителя из Гомеля, который раскрасил старые «жигули» под Яндекс. Такси, нашли гаишники

Источник материала: Tut.by

Владельца гомельских «жигулей», раскрашенных под «Яндекс. Такси», нашли и оштрафовали, сообщили в ГАИ.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Напомним, на днях в Сети появилось забавное фото: по Гомелю разъезжают «жигули» с желтым плафоном с шашечками такси и в раскраске, напоминающей «Яндекс.Такси». Все бы ничего, но выглядит машина, мягко говоря, не очень презентабельно: местами металл съела ржавчина, вместо бокового стекла — пленка, а из пассажирского окна торчит… чучело ондатры. Как стало известно TUT.BY, к такси транспортное средство никакого отношения не имеет: раскрасил автомобиль в цвета известного сервиса его 20-летний владелец Егор — ради забавы.

Сотрудники Госавтоинспекции, говорят, также просматривают соцсети. Они изучили фото и установили владельца авто.

В результате на парня составили три протокола и выдали ему предписание устранить технические неисправности.

Егор признается, что, хоть и был готов к такому повороту, но не думал, что события будут разворачиваться так быстро.

— Вчера был в гостях, позвонили на мобильный в полдвенадцатого ночи. Инспектор спросил, могу ли я выйти во двор, сказал, что сейчас не дома. За мной приехали и отвезли к машине. В итоге влепили три штрафа: за непройденное ТО, неправильно установленный передний номер и отсутствие водительского бокового стекла. За всё — чуть меньше ста рублей. Также дали запрет на движение, пока не смою раскраску и не сниму шашечки такси. Времени на всё — до пятницы.

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