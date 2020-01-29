|
«Влепили три штрафа». Водителя из Гомеля, который раскрасил старые «жигули» под Яндекс. Такси, нашли гаишники
Источник материала: Tut.by
Владельца гомельских «жигулей», раскрашенных под «Яндекс. Такси», нашли и оштрафовали,
Напомним, на днях в Сети появилось забавное фото: по Гомелю разъезжают «жигули» с желтым плафоном с шашечками такси и в раскраске, напоминающей «Яндекс.Такси». Все бы ничего, но выглядит машина, мягко говоря, не очень презентабельно: местами металл съела ржавчина, вместо бокового стекла — пленка, а из пассажирского окна торчит… чучело ондатры.
Сотрудники Госавтоинспекции, говорят, также просматривают соцсети. Они изучили фото и установили владельца авто.
В результате на парня составили три протокола и выдали ему предписание устранить технические неисправности.
Егор признается, что, хоть и был готов к такому повороту, но не думал, что события будут разворачиваться так быстро.
— Вчера был в гостях, позвонили на мобильный в полдвенадцатого ночи. Инспектор спросил, могу ли я выйти во двор, сказал, что сейчас не дома. За мной приехали и отвезли к машине. В итоге влепили три штрафа: за непройденное ТО, неправильно установленный передний номер и отсутствие водительского бокового стекла. За всё — чуть меньше ста рублей. Также дали запрет на движение, пока не смою раскраску и не сниму шашечки такси. Времени на всё — до пятницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Влепили три штрафа». Водителя из Гомеля, который раскрасил старые «жигули» под Яндекс. Такси, нашли гаишники
«Также дали запрет на движение, пока не смою раскраску и не сниму шашечки такси. Времени на все - до пятницы».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)