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Енот без всякого стеснения попытался украсть торт (+видео)

29.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Наглые домашние питомцы могут стать проблемой или героями забавных видео.

Одним из таких главных действующих лиц стал домашний енот, который очень хочет попробовать торт. Милый взгляд и движения не принесли должного результата. Тогда питомец решил действовать решительно.

Всеми силами он попытался украсть кусочек торта, чуть не перевернул весь стол и без всякого стеснения попытался добраться до лакомства, игнорируя хозяев. Ему удалось немного распробовать, и енота уже было не остановить.

Люди поняли, что проще дать кусочек и сдались перед наглостью питомца.

https://www.belta.by/kaleidoscope/view/enot-bez-vsjakogo-stesnenija-377537-2020/?utm_source=belta&utm_medium=social&utm_campaign=vk_belta

 
 
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Наглые домашние питомцы могут стать проблемой или героями забавных видео. Одним из таких главных действующих лиц стал домашний енот, который...
 
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