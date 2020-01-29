Енот без всякого стеснения попытался украсть торт (+видео)

Источник материала: Ивьевский край

Наглые домашние питомцы могут стать проблемой или героями забавных видео.

Одним из таких главных действующих лиц стал домашний енот, который очень хочет попробовать торт. Милый взгляд и движения не принесли должного результата. Тогда питомец решил действовать решительно.

Всеми силами он попытался украсть кусочек торта, чуть не перевернул весь стол и без всякого стеснения попытался добраться до лакомства, игнорируя хозяев. Ему удалось немного распробовать, и енота уже было не остановить.

Люди поняли, что проще дать кусочек и сдались перед наглостью питомца.