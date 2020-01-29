В Лиде в Центре безопасности МЧС созданы два новых образовательных комплекса

Источник материала: Ивьевский край

Площадки установлены в рамках реализации международного проекта и профинансированы Министерством иностранных дел Республики Польша. Размер гранта – 29 тысяч евро.

Проект направлен на пропаганду безопасности жизнедеятельности с внедрением новых интерактивных форм. Обучение предусматривает занятия с участие различных категорий населения, в особенности детей, лишенных родительской опеки и лиц с ограниченными возможностями.

Новые площадки расскажут о правилах поведения на водоемах в зимнее время и правилах безопасного поведения во время грозы. Первая из них представляет собой автоматизированную инсталляцию, имитирующую лед, с роботизированной моделью утопающего человека. Вторая состоит из декораций, имитирующих типы укрытий, световых и звуковых спецэффектов, средств автоматизации и управления сценарием.

Также в ходе реализации проекта были приобретены пять различных манекенов для площадки «Правила оказания первой помощи».