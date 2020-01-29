ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде в Центре безопасности МЧС созданы два новых образовательных комплекса

29.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Площадки установлены в рамках реализации международного проекта и профинансированы Министерством иностранных дел Республики Польша. Размер гранта – 29 тысяч евро.

Проект направлен на пропаганду безопасности жизнедеятельности с внедрением новых интерактивных форм. Обучение предусматривает занятия с участие различных категорий населения, в особенности детей, лишенных родительской опеки и лиц с ограниченными возможностями.
Новые площадки расскажут о правилах поведения на водоемах в зимнее время и правилах безопасного поведения во время грозы. Первая из них представляет собой автоматизированную инсталляцию, имитирующую лед, с роботизированной моделью утопающего человека. Вторая состоит из декораций, имитирующих типы укрытий, световых и звуковых спецэффектов, средств автоматизации и управления сценарием.

Также в ходе реализации проекта были приобретены пять различных манекенов для площадки «Правила оказания первой помощи».

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадки установлены в рамках реализации международного проекта и профинансированы Министерством иностранных дел Республики Польша....
 
Новости дня
Новости разные
 
У председателя Лидского райисполкома появился пресс-секретарь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика