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За 2019 год наниматели уволили 736 тысяч белорусов

29.01.2020 13:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За 2019 год наниматели уволили 736 тысяч белорусов

Количество увольнений в Беларуси превышает число принятий на работу уже несколько лет подряд.

По итогам 2019 года наниматели на крупных и средних предприятиях уволили 736,1 тыс. человек. Также за год были приняты на работу 689,8 тыс. человек. Это значит, что чистый отток кадров с крупных и средних компаний составил 46,3 тыс. работников. Для сравнения: за 2018 год нетто-отток кадров с предприятий достиг 41,1 тыс. человек, пишет banki24.by.

Кроме ухудшения абсолютных показателей упали и относительные. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми снизился с 94,3% до 93,7%. То есть, если в 2018-м на каждых 100 уволенных приходилось в среднем по 94,3 принятых, то в 2019-м — 93,7.

В 2019 году ни в Минске, ни в областях нанимателям не удалось нанять больше работников, чем уволить. Коэффициент замещения уволенных принятыми в столице составил 97,9%, а в областях — от 91% в Могилевской до 94,2% в Брестской. В Минске уволили за 2019 год 172,2 тыс. человек, в Брестской области — 94,2 тыс., Витебской — 87,9 тыс., Гомельской — 100,7 тыс., Гродненской — 81 тыс., Минской — 121,2 тыс., Могилевской — 78,9 тыс.

В качестве позитива можно отметить сокращение уволенных при ликвидации предприятий или оптимизации персонала. В 2018 году статорганы насчитали 5,6 тыс. таких работников, а в 2019-м — 5,3 тыс. Среди отраслей экономики с наибольшим числом кадров попрощались в обрабатывающей промышленности — 126,7 тыс. человек.

Коэффициент замещения в этой отрасли составил 88,1%. Около 89,9 тыс. потеряло за 2019 год сельское хозяйство (коэффициент замещения — 87,4%), 26 тыс. — энергетика (84,8%), 63,3 тыс. — строительство (90,7%), 99,9 тыс. — ритейл (95,1%), 21,1 тыс. — сухопутный и трубопроводный транспорт (90,2%), 17,3 тыс. — гостиницы и рестораны (100,1%), 92,9 тыс. — образование (97,7%), 47,4 тыс. — здравоохранение (99,8%).

Лучшей сферой деятельности по соотношению принятых и уволенных в 2019 году стал IT-сектор. Айтишные компании приняли на работу 13,6 тыс. человек, уволили — 9,2 тыс. Коэффициент замещения уволенных принятыми у айтишников составил 147,3%.

По планам властей, к 2030 году с крупных предприятий будут уволены до 700 тыс. белорусов. Главную роль в увольнениях играют слабые госпредприятия. Это значит, что из-за деградации госсектора сокращения персонала в компаниях продолжатся и в 2020-м.


 
 
Теги: Минск
 
 
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Количество увольнений в Беларуси превышает число принятий на работу уже несколько лет подряд.
 
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