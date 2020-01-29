Филипп Киркоров представит своё шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В ноябре 2020 года Филипп Киркоров соберёт главные площадки 4 городов Беларуси с премьерой своего грандиозного шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ. Искренняя любовь к зрителям, талант и невероятная трудоспособность заставляет выдающегося артиста вновь и вновь будоражить поклонников своими творческими экспериментами и музыкальными творениями.





«Я счастливейший из людей, потому что мне в кайф моя работа и я по-прежнему испытываю щенячий восторг, выходя на сцену. Когда концерт заканчивается, мне становится грустно. У меня нет такого: «Ну наконец-то всё закончилось!» или «Ой, опять идти на сцену!»

Для создания нового шоу Киркоров продолжил сотрудничество с самым востребованным в мире театральным режиссёром Франко Драгоне. Бельгиец в течение многих лет был автором лучших постановок легендарного «Cirque du Soleil» и работал над концертами для Селин Дион. Вместе с Филиппом они вновь сделали проект, поражающий своим масштабом, сложностью и красотой, репетиции которого длились более полугода.





Для воплощения сложнейшей задумки Франко Драгоне задействовал интернациональную команду специалистов, состоящую из 96 человек. Над постановкой работал хореограф Майкла Джексона и Кайли Миноуг Тино Теста из США, декорационным оформлением занимался архитектор Маркос Виналь (Бельгия), художником по свету стал Лоран Лорти из Франции, автор аранжировок и музыкальный директор - француз Иван Кассар, а сценический гардероб артиста и балета сочетает в себе самые трендовые коллаборации H&M x MOSCHINO, Giambattista Valli, а также специально разработанные коллекции от Dolce&Gabbana Alta Sartoria и наряды от российского кутюрье Валентина Юдашкина. Лидеры мировой моды специально под шоу создали эксклюзивные вещи.

«Я сам себе хит»

Песня Киркорова «Цвет настроения синий» стала главным музыкальным событием 2018 года и задала новый вектор в творчестве артиста, который утверждал, что переплюнуть сам себя уже не сможет. А дуэт с Егором Кридом и трек «Цвет настроения чёрный», клип на который собрал более 130 000 000 просмотров на YouTube, окончательно закрепил за Филиппом статус «Короля хайпа».

Новая программа #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ - это постоянная трансформация сценического пространства, фантастические декорации, сотни костюмов, новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений, 80 человек персонала, участников нового шоу. В каждом номере зрители увидят совершенно новую историю со своей внутренней драматургией. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Не секрет, что выступления Филиппа Киркорова всегда отличались своей беспрецедентностью.

Он тот, кто сегодня определяет музыкальные вкусы и владеет умами слушателей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей к концу выступления #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ будет яркий. Ждём вас!

8 ноября / Брест / Ледовый дворец спорта / 19:00

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