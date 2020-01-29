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Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Бресте, Пинске и Барановичах

29.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.

Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Бресте, Пинске и Барановичах

У учреждения образования есть отдельный вход, собственный дворик с игровыми и спортивными площадками. Для защиты от солнца и осадков построены теневые навесы.

"Эта идея хороша для любого региона, но особенно актуальна для больших городов. Преимущество проекта в том, что он обеспечивает шаговую доступность дошкольных учреждений образования. В спальных микрорайонах их не хватает. Строить же крупные детские сады не всегда хороший выход, в том числе из-за большого скопления детей, - пояснил Анатолий Лис. - Во встроенном детском саду всего три группы на 20 человек, просторно. Он будет востребован".

Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Бресте, Пинске и Барановичах

Председатель облисполкома обратил внимание, что стоимость строительства детсада в составе жилого дома гораздо меньше отдельно возводимого учреждения образования. Встроенные в жилые дома детские сады в перспективе планируют построить в Бресте, Барановичах, Пинске.

В Дрогичине сегодня открыли первый в области встроенный детский сад. "В нем достаточно площадей и необходимых помещений, выдерживаются все стандарты. Проект пилотный. На базе этого детсада будем апробировать технологии: эксплуатацию здания, работу коллектива. Если будут появляться какие-то нюансы, будем вносить изменения на стадии проектирования новых объектов", - сказал начальник управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий.

Следующим городом, в котором появится встроенный в жилой дом детский сад, будет Брест. "Уже сейчас рассматриваем возможность видоизменить проект. Поскольку в микрорайоне застройки есть крупный детский сад, новый, скорее всего, сделаем его филиалом. Это упростит управление, подбор и расстановку кадров", - добавил Юрий Просмыцкий.

 
Теги: Брест
 
 
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  В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос...
 
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