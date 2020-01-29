Сводный оркестр из 80 музыкантов сыграет в Бресте «Фанфары тысячелетия»

Источник материала: Виртуальный Брест

У монумента «Мужество» в Брестской крепости 31 января пройдет уникальный фестиваль, на котором выступит сводный оркестр из восьмидесяти человек.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Мероприятие получило название «Марш мужества» и приурочено ко дню рождения народного артиста России Валерия Халилова, долгое время руководившего Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова. Накануне фестиваля в горисполкоме прошла пресс-конференция. Дирижер городского духового оркестра Валерий Коваль сказал, что сразу откликнулся на эту инициативу, так как учился вместе с Халиловым.

Брест станет не единственным городом, где пройдут такие фестивали: в течение трех дней их проведут во многих российских городах, от Калининграда до Хабаровска, но в Беларуси фестиваль состоится только у нас.





В нашем городе в марше будут участвовать четыре оркестра: Брестской военной комендатуры, в/ч 5526, Брестской пограничной группы и городской духовой оркестр. А особенностью мероприятия станет исполнение композиций сводным оркестром, состоящим из 80 музыкантов. Он исполнит композицию «Фанфары тысячелетия», которую специально написали к юбилею нашего города, а также такие известные, как как «Прощание славянки», «День Победы» и марши, написанные Халиловым: «Красноармеец Сухов» и «Адажио к 75-летию Победы».

Начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко рассказала и о других музыкальных мероприятиях к годовщине Победы. В Бресте во время празднования Дня города пройдет грандиозный «Парад оркестров». А в День Независимости брестчане смогут насладиться послушать Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.