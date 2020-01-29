В модернизацию Брестского электролампового завода в 2019 году вложено более Br4 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

В модернизацию ОАО "Брестский электроламповый завод" в 2019 году вложено более Br4 млн. Об этом сообщил сегодня во время презентации директор предприятия Андрей Дикун, передает корреспондент БЕЛТА.





Также в прошлом году на предприятии дополнительно привлечено Br12 млн холдингом "Горизонт", прямое управление которым введено на БЭЛЗ два года назад. Благодаря вложенным средствам на Брестском электроламповом заводе модернизирован ряд помещений, налажен серийный выпуск новой продукции, снижена долговая нагрузка и себестоимость комплектующих. Объем производства продукции на предприятии вырос на 26%.

Брестский электроламповый завод - один из крупнейших производителей ламп накаливания специального и общего назначения, светодиодных ламп, натриевых ламп для уличного освещения. Тем не менее, на протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации. Об этом, в частности, шла речь на рабочей встрече у Президента Беларуси с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Глава государства поручил подробно изучить ситуацию на месте для выработки оптимальных решений для вывода предприятия из кризиса. Сегодня завод посещают председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, Михаил Орда, министр промышленности Павел Утюпин.