12 февраля 2020 года состоится «Межотраслевая ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»

Источник материала: Виртуальный Брест

В мероприятии примут участие представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.





Приглашаются все граждане, желающие трудоустроиться!

Мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 в помещении круглого зала Брестского горисполкома (г. Брест, ул. Энгельса - 3).

Гражданам, желающим трудоустроиться, при себе рекомендуется иметь: паспорт; трудовую книжку; документы, подтверждающие квалификацию.

Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77