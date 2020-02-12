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12 февраля 2020 года состоится «Межотраслевая ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»
29.01.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мероприятии примут участие представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Приглашаются все граждане, желающие трудоустроиться!
Мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 в помещении круглого зала Брестского горисполкома (г. Брест, ул. Энгельса - 3).
Гражданам, желающим трудоустроиться, при себе рекомендуется иметь: паспорт; трудовую книжку; документы, подтверждающие квалификацию.
Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77
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