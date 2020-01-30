Mercedes показал свой флагманский электромобиль EQS. Но пока в камуфляже

Источник материала: Tut.by

Самый большой из будущих электромобилей Mercedes уже демонстрировался в статусе концепта прошлой осенью во Франкфурте и неоднократно встречался фотошпионам на дорогах. Теперь же порцией официальных фотографий серийного варианта EQS поделились сами создатели. Заодно стала известна и кое-какая информация о новинке.





Внешний облик товарной версии EQS пока надежно прикрыт маскировочной пленкой, но уже на снимках видно, что флагманский электрический седан сохранит форм-фактор и пропорции концепта, хотя колеса станут меньше, появятся привычные корпуса зеркал заднего вида и светотехника в духе кроссовера EQC.





По размерам самый роскошный электрокар Mercedes будет близок к S-классу — длина составит около 5,3 м, но колесная база при этом станет на несколько сантиметров больше (это обусловлено особенностями модульной электрической платформы MEA с тяговой батареей под полом салона). Ожидается, что EQS получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) — на концепте их суммарная отдача составляла 476 л.с.





Не исключено, что вариантов тяговых батарей для EQS будет предусмотрено несколько — на выставочном шоу-каре использовался аккумулятор емкостью 100 кВтч, а расчетный пробег равен 700 км (по циклу WLTP). Кроме того, седан наверняка получит 800-вольтовую электросистему, позволяющей быстрее восполнять запас энергии в батарее — ее можно будет подзаряжать от терминалов мощностью до 350 кВт.









В компании уже подтвердили информацию о том, что выпуск EQS будет налажен на заводе Daimler в Зиндельфингене в окрестностях Штутгарта. У европейских дилеров электрокар появится в 2021 году.