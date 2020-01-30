ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes показал свой флагманский электромобиль EQS. Но пока в камуфляже

30.01.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самый большой из будущих электромобилей Mercedes уже демонстрировался в статусе концепта прошлой осенью во Франкфурте и неоднократно встречался фотошпионам на дорогах. Теперь же порцией официальных фотографий серийного варианта EQS поделились сами создатели. Заодно стала известна и кое-какая информация о новинке.


Внешний облик товарной версии EQS пока надежно прикрыт маскировочной пленкой, но уже на снимках видно, что флагманский электрический седан сохранит форм-фактор и пропорции концепта, хотя колеса станут меньше, появятся привычные корпуса зеркал заднего вида и светотехника в духе кроссовера EQC.


По размерам самый роскошный электрокар Mercedes будет близок к S-классу — длина составит около 5,3 м, но колесная база при этом станет на несколько сантиметров больше (это обусловлено особенностями модульной электрической платформы MEA с тяговой батареей под полом салона). Ожидается, что EQS получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) — на концепте их суммарная отдача составляла 476 л.с.


Не исключено, что вариантов тяговых батарей для EQS будет предусмотрено несколько — на выставочном шоу-каре использовался аккумулятор емкостью 100 кВтч, а расчетный пробег равен 700 км (по циклу WLTP). Кроме того, седан наверняка получит 800-вольтовую электросистему, позволяющей быстрее восполнять запас энергии в батарее — ее можно будет подзаряжать от терминалов мощностью до 350 кВт.



В компании уже подтвердили информацию о том, что выпуск EQS будет налажен на заводе Daimler в Зиндельфингене в окрестностях Штутгарта. У европейских дилеров электрокар появится в 2021 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Mercedes обнародовала официальные «шпионские» фотографии будущего электрического седана EQS.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно перекрыли улицу Подольную: будут ремонтировать арку железнодорожного моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика