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Бердымухамедов нашел себе замену на случай недееспособности

30.01.2020 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае недееспособности президента Туркменистана его обязанности будет выполнять не председатель Меджлиса (парламента), а глава Халк Маслахаты (Народного совета), который планируется сделать верхней палатой парламента.



Как сообщает Госинформагентство Туркменистана, об этом было объявлено на заседании Конституционной комиссии под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоявшемся 29 января.

Полномочия председателя Меджлиса как исполняющего обязанности президента в случае недееспособности главы государства закреплены в действующей редакции Конституции. 

В настоящее время комиссия обсуждает новую редакцию, согласно которой в стране появится двухпалатный парламент — Меджлис станет нижней палатой, а Халк Маслахаты — верхней. Соответственно, меняется и кандидатура исполняющего обязанности президента.


Халк Маслахаты до сих пор имел особый статус, не считаясь частью парламента. Этот орган играл большую роль при первом президенте Сапармурате Ниязове

Бердымухамедов, вступив в должность главы государства, упразднил Халк Маслахаты и создал вместо него Яшули Маслахаты (Совет старейшин). Этот орган обладал гораздо меньшим авторитетом. 

Осенью 2018 года он был упразднен, и вместо него вновь созвали Халк Маслахаты. Одним из первых решений обновленного совета стала отмена коммунальных льгот, благодаря которым граждане почти не платили за воду, газ и электричество.
 
 
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В случае недееспособности президента Туркменистана его обязанности будет выполнять не председатель Меджлиса (парламента), а глава Халк Маслахаты (Народного...
 
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