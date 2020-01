Источник материала: Tut.by

Время от времени в Сети появляются оптические иллюзии, разделяющие пользователей на два лагеря — они видят разные вещи. Этот случай — как раз такой, сообщает Media Leaks. В Twitter не смогли договориться, какого цвета кроссовки на фото.

Несколько дней назад пользователь _MasterSalah опубликовал фото с кроссовками и спросил у других пользователей, какого они цвета:

Twitter are these White or black because all I see is white