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Виталий Щербо: «Если бы не Лукашенко, то была бы страна в заднице»

30.01.2020 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо, живущий сейчас в США, поделился мнением о президенте Беларуси, его слова передает «Трибуна».


Фото: Reuters via TUT.BY

— При каком из президентов США вам работалось лучше всего?

— Не поверишь, но при Билле Клинтоне. В Америке считают, что он все развалил и является одним из худших президентов в истории страны. Не знаю. Мне при нем было очень спокойно.

Что о других могу сказать? У Буша, наверное, IQ меньше, чем у среднего школьника. Просто ноль. Вообще не воспринимаю его в качестве президента. Про Обаму промолчу, хотя его некоторые люди любят. Ну, а Трамп… Человек просто делает бизнес через твиттер и фэйсбук. Что еще тут можно сказать? Разве это президент? Уж лучше любой другой политик, чем он.

— Трампа и Лукашенко можно в чем-нибудь сравнить?

— Не надо сравнивать с Лукашенко. У него все по-другому. Пускай его считают тираном, жестким руководителем, тянущим все под себя, но это далеко не так. Человек больше 25 лет на троне, и если бы не он, то была бы страна в заднице.

Конечно, и он совершает много глупостей, сам себя подставляет, чуть ли не своего младшего сына готовит к президентству, но если бы на месте Лукашенко был бы кто-то другой, то было бы еще хуже. Я знаком с ним лично — даже водку вместе пили, — и считаю его умным человеком. Альтернативы ему не вижу. Лучше Лукашенко, чем непонятно кто, — сказал Щербо.

 
 
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Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо поделился мнением о президенте Беларуси.
 
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