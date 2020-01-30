Водку «исключительно для личных нужд» ушлый случчанин продавал из нелегальной «автолавки»

Источник материала: Слуцк Город





Житель Слуцкого района пытался заработать на нелегальной торговле бакалеей. Он ездил по району, предлагал сельчанам продукты, а заодно водку российского разлива без акциз. Об этом узнали в Слуцком РОВД.

Заработать на торговле бакалеей по окрестным сёлам пытался 53-летний житель Слуцкого района. На своём стареньком фургоне «Мерседес Бенц 207D» «предприниматель» ездил по району и торговал продуктами первой необходимости. При этом не обременял себя формальностями в виде регистрации своего «бизнеса».

Помимо бакалеи ушлый бизнесмен предлагал сельчанам из-под полы водку российского разлива, естественно, не маркированную в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь.



Так выглядит «автолавка» предпринимателя. Вскоре информация о нелегальной «автолавке» дошла до оперативников ОБЭП Слуцкого РОВД. На днях автофургон был остановлен неподалёку от дома его владельца. Как и предполагали оперативники, в автомашине находилась водка российского производства немаркированная акцизными марками Республики Беларусь. В ходе осмотра фургона было изъято 19 бутылок водки. Как пояснил водитель, спиртное он приобрёл «исключительно для личных нужд, чтобы рассчитываться с односельчанами за помощь в грядущих сельхозработах». После осмотра дома и хозпостроек сельчанина оперативниками было обнаружено и изъято в общей сложности более 90 бутылок немаркированной российской водки. Материал проверки направлен в ИМНС по Слуцкому району для принятия правового решения. Отметим, что за подобного рода правонарушения предусматривается штраф в размере до 50 базовых величин. ОИОС УВД Минского облисполкома