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Жена с негодованием выбежала из ресторана после просьбы мужа. Всё дело в милой, но странной привычке женщины

30.01.2020 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина попросил супругу не носить с собой постоянно плюшевое животное, жена согласилась, а потом убежала с криком: «Почему? Я смущаю тебя?» 

Пользователь Reddit под ником Panamastaxx решил выяснить, поступил ли он дурно, и обратился за советом к пользователям интернет-ресурса. 

Для начала мужчина сказал, что ему 44 года, а его супруге – 32. Женщина всегда любила мягкие игрушки. Её супруг считал это увлечение жены довольно милым и сам дарил ей плюшевых созданий. Однако постепенно супруга покупала игрушки всё большего размера. 

Несколько лет назад женщина нашла плюшевую свинью в пижаме, игрушка около 30 см в высоту. Мягкое животное так понравилось супруге Panamastaxx, что она повсюду брала её с собой, фотографировала на фоне достопримечательностей и так далее. 

Порой люди бросали странные взгляды на женщину, но автора публикации это не смущало, ведь у каждого есть свои маленькие слабости. Впрочем, через какое-то время Panamastaxx стала надоедать эта привычка жены. Плюшевая свинья была повсюду, супруга даже просила выделять для неё в ресторанах третий стул. В первый раз мужчина слегка удивился, но решил не возражать, поскольку это никому не мешало. 

Жена с негодованием выбежала из ресторана после просьбы мужа. Всё дело в милой, но странной привычке женщины
Фото: instagram.com/lena_dinner 

И вот недавно супруги зашли в престижный ресторан. Это было после трудного рабочего дня Panamastaxx, поэтому он чувствовал себя напряжённым и уставшим. А жена снова усадила плюшевое животное на стул. Мужчина заметил, что на них косо посматривают. По словам автора истории, он выглядел странновато на фоне юной миниатюрной жены с игрушкой. 

Panamastaxx начал испытывать сильное смущение и не мог расслабиться, поэтому поинтересовался у супруги, может ли она хоть иногда оставлять плюшевую свинью дома. Сначала женщина согласилась, но спустя пару минут разозлилась и крикнула: «Почему? Я смущаю тебя?», после чего выбежала из ресторана. 

Когда мужчина вернулся домой, жена всё ещё злилась, поскольку считала, что дело не в игрушке, а лично в ней. Panamastaxx пытался объяснить свои действия, но в итоге женщина сказала, что будет брать с собой плюшевую свинью когда захочет и куда захочет. Мужчина не хотел устраивать скандал и не стал спорить. 

Закончив свою историю, Panamastaxx спросил, повёл ли он себя дурно в отношении жены. Большинство пользователей оправдали автора истории, заметив, что любовь к игрушкам – это одно, но постоянное ношение их с собой – совсем другое. 

Комментаторы также отметили, что в привычке супруги Panamastaxx нет ничего критичного, и сказали, что сейчас популярно носить с собой что-нибудь, чтобы фотографировать это и делиться снимками в соцсетях. Впрочем, это не должно мешать приятно проводить время вместе, поэтому супругам нужно найти компромисс. 

Месяцем ранее мы рассказывали о забавных случаях из жизни возлюбленных. 

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Мужчина попросил супругу не носить с собой постоянно плюшевое животное, жена согласилась, а потом убежала с криком: «Почему? Я смущаю тебя?»  Пользователь Reddit под...
 
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