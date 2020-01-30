По цене машины. Стали известны цены на билеты на предстоящий бой Хабиба

Источник материала: Tut.by

18 апреля в Бруклине (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Главным поединком вечера станет бой с участием действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. ТАСС, со ссылкой на организаторов соревнований, опубликовал стоимость цен на билеты.



Фото: Reuters

Стоимость самого дешевого билета составит 99 долларов, но по такой цене его смогут приобрести лишь члены клуба UFC. А самый дорогой билет обойдется покупателям в 11 157 долларов, или 23 750 рублей по текущему курсу. За такие деньги у нас можно купить, например, новый автомобиль начального класса, либо неплохую подержанную иномарку.

31-летний Нурмагомедов провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. На счету 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения в MMA.

Напомним, UFC в пятый раз пытается провести бой Нурмагомедов — Фергюсон, четырежды их поединки срывались из-за проблем со здоровьем одного из соперников.