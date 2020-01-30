|
По цене машины. Стали известны цены на билеты на предстоящий бой Хабиба
Источник материала: Tut.by
18 апреля в Бруклине (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Главным поединком вечера станет бой с участием действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. ТАСС, со ссылкой на организаторов соревнований,
Стоимость самого дешевого билета составит 99 долларов, но по такой цене его смогут приобрести лишь члены клуба UFC. А самый дорогой билет обойдется покупателям в 11 157 долларов, или 23 750 рублей по текущему курсу. За такие деньги у нас можно купить, например, новый автомобиль начального класса, либо неплохую подержанную иномарку.
31-летний Нурмагомедов провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. На счету 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения в MMA.
Напомним, UFC в пятый раз пытается провести бой Нурмагомедов — Фергюсон, четырежды их поединки срывались из-за проблем со здоровьем одного из соперников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый дешевый - 99 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)