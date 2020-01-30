Новая спецверсия Bentley Continental GT примет участие в ледовой гонке

Источник материала: Tut.by

К грядущим соревнованиям GP Ice Race, которые пройдут на горнолыжном курорте Целль-ам-Зее в Австрии, Bentley подготовила особую версию «двухдверки» Continental GT.





Внешность специально подготовленного купе преобразили особая ливрея кузова, черные накладки на колесных арках, дополнительное светодиодное освещение и багажник на крыше для перевозки лыж Bomber Ski. Кроме того, такой Continental GT отличается от исходного варианта расширенной на 15 мм колеей и увеличенным дорожным просветом, каркасом безопасности и гоночными «ковшами» сидений в салоне, выпускной системой Akrapovic и шипованной резиной Pirelli Scorpion.









И «боевая» и обычная версия Continental GT разделяют между собой стандартный битурбомотор W12 объемом 6 л, отдача которого составляет 636 лошадиных сил. Крутящий момент — 900 Нм.





Пилотировать купе для ледовой гонки будет британская гонщица Кэти Маннингс, выступавшая, в частности, в чемпионате мира по ралли среди юниоров. Соревнования GP Ice Race в австрийских Альпах пройдут уже в этот уикенд.