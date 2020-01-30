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В Гродно пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся

30.01.2020 11:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся
Фото из открытых источников

28 января вечером 56-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на неё наехал автомобиль «Форд». 

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Калиновского.

После наезда водитель скрылся с места ДТП. Его остановили сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны. Нарушителя доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, у него в крови выявлено 2,3 промилле.

Пострадавшую с различными травмами и ушибами госпитализировали в больницу, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД. 

В Гродно пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся
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Нарушителя задержали сотрудники Департамента охраны.
 
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