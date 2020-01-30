В Гродно пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся

Источник материала: Аргументы и факты

28 января вечером 56-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на неё наехал автомобиль «Форд».

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Калиновского.

После наезда водитель скрылся с места ДТП. Его остановили сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны. Нарушителя доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, у него в крови выявлено 2,3 промилле.