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Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа

30.01.2020 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй в истории «Дакара» подиум белорусского МАЗа и впервые в его истории экипаж молодого Вишневского – в 10-ке лучших.

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: Надеемся, что мы доберёмся до первого места на такой престижной гонке

Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа

Насколько коварны аравийские пески и как наши ребята шаг за шагом шли к такому результату? Как показал себя новый капотный МАЗ? Ответы на вопросы, которые остались за кадром, смотрите сегодня, 30 января, в специальном репортаже «Быстрее ветра» на СТВ.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Второй в истории «Дакара» подиум белорусского МАЗа и впервые в его истории экипаж молодого Вишневского – в 10-ке лучших. Вязович о бронзе на...
 
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