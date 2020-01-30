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Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй в истории «Дакара» подиум белорусского МАЗа и впервые в его истории экипаж молодого Вишневского – в 10-ке лучших.
Насколько коварны аравийские пески и как наши ребята шаг за шагом шли к такому результату? Как показал себя новый капотный МАЗ? Ответы на вопросы, которые остались за кадром, смотрите сегодня, 30 января, в специальном репортаже «Быстрее ветра» на СТВ.
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Новости Беларуси. Второй в истории «Дакара» подиум белорусского МАЗа и впервые в его истории экипаж молодого Вишневского – в 10-ке лучших. Вязович о бронзе на...
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